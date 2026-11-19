Стало известно, какой будет погода в Адыгее 19 ноября, сообщает центр погоды Фобос.

В Майкопе днем переменная облачность, потеплеет до +16 градусов. Возможен небольшой дождь, слабый западный ветер. В городе Адыгейске днем облачно с прояснениями, до +16, небольшой дождь, умеренный юго-западный ветер.

В Гиагинском и других районах днем облачно с прояснениями, до +17, осадки, гроза. В Майкопском муниципалитете дождь, слабый юго-западный ветер. В горной части Адыгеи дождь, влажность 85%, умеренный юго-западный ветер.