21-летний житель Майкопа перевел 470 тысяч рублей на «безопасный» счет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по РА.

По факту мошенничества полицейские возбудили уголовное дело.

Парень вступил в переписку с неизвестными, которые сообщили ему о том, что его банковский счет заблокирован в связи с подозрительными операциями. После того, как потерпевший отправил «специалистам» интересующие их сведения для якобы «разблокирования» счета, ему поступило сообщение о необходимости «задекларировать» имеющиеся накопления и перечислить их на спецсчет. Молодой человек поверил злоумышленникам.

Полиция проводит мероприятия по установлению и задержанию причастных к дистанционному обману.