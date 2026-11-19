В полицию Адыгеи за сутки поступило 231 заявление от местных жителей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по республике.

Из них 92 зафиксировано в Майкопе и 74 — в Тахтамукайском районе.

В оперативных сводках зарегистрированы четыре преступления, среди которых два мошенничества и одна кража. Задержаны двое подозреваемых, находившихся в розыске.

Выявлено четыре нарушения, связанных с неуплатой административного штрафа в срок. Сотрудники ГИБДД Адыгеи задержали четырех водителей, управлявших машиной в пьяном виде. Также выявлено 215 нарушений Правил дорожного движения, из которых 14 допустили пешеходы.

На территории республики дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими не зарегистрировано.