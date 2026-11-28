В Адыгее завершили подготовку объектов жилищно‑коммунального хозяйства к отопительному сезону — по данным властей, работы выполнены на 100 %. Отопление запустили по всей республике со 2 ноября, а к 15 ноября все муниципалитеты получили паспорта готовности. Об этом сообщили на заседании Общественной палаты республики, где обсудили устойчивость коммунальных систем в зимний период.

Особое внимание уделили защите от возможных аварий: во всех муниципалитетах утвердили сценарии действий при перебоях с теплом и водой, проверили взаимодействие служб на случай ЧП, в том числе из‑за угрозы беспилотников. Сейчас в регионе действуют штабы и комиссии, которые следят за прохождением зимы, а для быстрого устранения неполадок сформировали 44 аварийно‑восстановительные бригады. Кроме того, подготовили 103 резервных источника электроэнергии, а за счёт федеральной дотации в 212,9 миллиона рублей планируют докупить ещё 74 генератора и две блочно‑модульные котельные — они пригодятся при авариях и помогут согреть школы и детсады.

Опыт прошлой зимы подтолкнул к масштабным ремонтам: из‑за сильного снегопада в начале сезона тогда пришлось вводить режим ЧС в шести муниципалитетах — без света оставались десятки тысяч человек, страдали транспорт и теплоснабжение. К 6 января ситуацию удалось стабилизировать благодаря слаженной работе энергетиков, коммунальщиков, спасателей и волонтёров. Теперь в пострадавших районах капитально ремонтируют 340 километров линий электропередачи — это должно снизить риски новых отключений.

По итогам заседания Общественная палата подготовила рекомендации властям и коммунальным службам: усилить контроль за прохождением зимы, наладить совместные проверки готовности, создать достаточный запас топлива и техники для срочного ремонта сетей. В республике уже накопили 350 тонн угля и продолжают наращивать возможности аварийных бригад.