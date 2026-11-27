Глава Адыгеи Мурат Кумпилов ознакомился с ходом восстановления птицефабрики в посёлке Родниковом. Об этом он написал в Сети.

На восстановление и модернизацию предприятия инвестор направит 700 млн рублей.

Проект предусматривает создание 70 новых рабочих мест, реконструкцию действующих и строительство новых производственных корпусов.

В перспективе здесь появятся 20 современных корпусов с общим поголовьем более 550 тысяч бройлеров. В ближайшее время планируется запустить первые три корпуса. Завершается строительство инкубатора мощностью около 3,3 млн яиц в год.

Полностью выйти на проектные мощности предприятие планирует к 2030 году. Отдельное внимание уделяется созданию собственной кормовой базы. Для этого предприятию предоставлен земельный участок площадью 613 гектаров.