В Адыгее 44-летнего мужчину задержали за хранение синтетического наркотика, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по РА.

При проверке данная информация нашла свое подтверждение. При себе подозреваемый хранил два свертка с неизвестным веществом. Изъятое направили в экспертно-криминалистический центр МВД по Адыгее. Его специалисты определили, что изъятым оказался синтетический наркотик.

«На основании собранных материалов в настоящее время дознанием отдела МВД России по Гиагинскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК России», — уточнили в ведомстве.