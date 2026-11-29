Молодёжный центр открылся в Понежукае, сообщили в администрации Теучежского района.

Для молодых людей созданы рабочие кабинеты, пространства для творчества, мастер-классов и семинаров, актовый зал на 100 человек, зоны для досуга и общения. Также в центре разместились местные отделения Движения Первых, Российского Союза Молодёжи и «Добро.Центр».

Предполагается, что новое пространство станет площадкой, где будут проводить мероприятия для объединения молодёжи, сохранения семейных ценностей, патриотического воспитания и развития способностей детей.

«Наша главная задача — чтобы молодёжь получала максимум от таких центров: находила полезную информацию, общалась, проявляла инициативу, включалась в созидательные проекты. И эту обязанность возложил на директора молодежного центра Джульетту Абассову», — сказа глава Теучежского района Адам Удычак.