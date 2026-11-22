Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил Теучежский район, где ознакомился с результатами реализации федеральных и национальных проектов, направленных на развитие социальной и общественной инфраструктуры. Информацией поделились в правительстве региона.

Одним из объектов рабочей поездки стал новый модульный спортивный зал в посёлке Тлюстенхабль. Комплекс площадью 1,5 тыс. кв. метров построен в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Здесь предусмотрены условия для занятий мини-футболом, гандболом, баскетболом, волейболом и гимнастикой. Территорию вокруг здания также благоустроили: обустроили пешеходные дорожки, спортивные зоны и озеленение.

Ещё одним объектом стал детский сад №2 «Золотая рыбка», капитально отремонтированный в рамках национального проекта «Семья». В здании 1969 года постройки, рассчитанном на 105 воспитанников, обновили инженерные коммуникации, кровлю, фасад и внутренние помещения. Учреждение оснастили новой мебелью и оборудованием, а прилегающую территорию благоустроили. Дети уже вернулись в детский сад.

«По итогам осмотра Мурат Кумпилов поручил районной администрации дополнительно привести в порядок территорию рядом с учреждением: установить новый забор, оборудовать парковки и провести озеленение», - отметили в пресс-службе.

Также Кумпилов оценил строительство социально значимых объектов в ауле Афипсип.