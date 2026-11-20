В Адыгее 20 ноября ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут дожди, а температура воздуха поднимется до +17 градусов, сообщает центр погоды «Фобос».

В Майкопе и Адыгейске днем воздух прогреется до +16 градусов. В Гиагинском и Кошехабльском районах ожидается до +14, в Красногвардейском и Тахтамукайском — до +15, в Теучежском — до +15, а в Шовгеновском — до +13 градусов. В Майкопском районе прогнозируют до +17 градусов.

В большинстве муниципалитетов ожидаются небольшие дожди и умеренный ветер. В Адыгейске и Тахтамукайском районе порывы могут достигать 18 м/с, в Теучежском — 16 м/с.

В горной части республики прогнозируют дождь, температура воздуха составит до +8 градусов. Порывы юго-западного ветра могут достигать 36 м/с, ожидается около 13,7 мм осадков.