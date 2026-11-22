По прогнозу Адыгейского ЦГМС-филиала Северо-Кавказского УГМС, на территории Республики Адыгея ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь, передает ГУ МЧС.

Ветер южной четверти будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха составит: ночью: +4…+9 °С. Днём: +10…+15 °С. В горных и предгорных районах также прогнозируется переменная облачность и местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +1…+6 °С, днём — +8…+13 °С.

«По данным метеорологов, высота снежного покрова в посёлке Гузерипль (670 м над уровнем моря) составляет 0 см», - прокомментировали в пресс-сужбе.

Ранее в Майкопе была восстановлена работа котельной на улице Титова.