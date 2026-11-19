В Адыгее инспекторы ДПС помогли оперативно доставить в больницу мужчину с переломом ноги, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по РА.

К экипажу дорожно-патрульной службы на автодороге А-159 в посёлке Каменномостском обратилась женщина. Она сообщила, что в салоне автомобиля находится мужчина с перелом ноги, которому требовалось безотлагательное врачебное вмешательство.

Автоинспекторы организовали сопровождение машины с травмированным гражданином в медицинское учреждение, расположенное в районном центре. На месте полицейские помогли медикам перенести мужчину в приемный покой. Убедившись, что пациенту оказана необходимая помощь, госавтоинспекторы вернулись на маршрут патрулирования.

Спустя некоторое время женщина поблагодарила правоохранителей за отзывчивость в Сети.