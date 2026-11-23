В Адыгее в выходные дни произошло одно ДТП, где пострадал человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по РА.

В Майкопе 25-летний водитель иномарки при выезде со второстепенной дороги столкнулся с отечественным автомобилем. За рулем этой машины был 45-летний майкопчанин. В результате аварии 19-летняя девушка, находившаяся в салоне иностранного автомобиля, с различными травмами госпитализирована.

Также в выходные дни произошла 21 авария без пострадавших. Из них девять зафиксированы в Майкопе, по четыре — в Тахтамукайском и Теучежском районах, три — в Майкопском районе и один — в Гиагинском.