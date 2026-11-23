В Адыгее днем 23 ноября воздух прогреется до +15 градусов, сообщает центр погоды Фобос.

В Майкопе и Адыгейске до +13, облачно с прояснениями и умеренный ветер.

В Гиагинском и других районах прохладнее на один-два градуса, ветер до 10 метров в секунду. Осадков не прогнозируется. В Майкопском муниципалитете днем облачно с прояснениями, +13, слабый ветер. В горной части Адыгеи днем облачно с прояснениями до +5, умеренный ветер.

Напомним, 21 ноября в Майкопе днем было пасмурно, потеплело до +15 градусов. Прошел небольшой дождь. В городе Адыгейске днем установилась пасмурная погода, до +15, наблюдались осадки.

Ранее мы сообщали, в Адыгее 20 ноября зафиксировали дожди и потепление до +17 градусов.