Стало известно, какой будет погода в Адыгее днем 21 ноября, сообщает центр погоды Фобос.

В Майкопе днем пасмурно, потеплеет до +15 градусов. Вероятен небольшой дождь. В городе Адыгейске днем пасмурно, до +15. Возможны осадки.

В Гиагинском и других районах днем пасмурно, до +15, небольшой дождь. В Майкопском муниципалитете до +15, дождь, слабый ветер, порывы до 10 м/с. В горной части до +5. Небольшой дождь, ветер.

Напомним, в республике 20 ноября установилась облачная погода с прояснениями, местами прошли дожди, а температура воздуха поднялась до +17 градусов.