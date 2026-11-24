В Адыгее заключили под стражу жителя Кубани, обвиненного в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по РА.

В Майкопском районе возбуждено уголовное дело против 24-летнего жителя Краснодарского края, подозреваемого в убийстве 67-летнего местного жителя.

Днем 15 октября в следственном отделе по Майкопскому району организована доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 67-летнего местного жителя, который проживал в селе Махошеполяна. В дальнейшем были получены сведения, что мужчина убит и его тело сокрыто.

Предварительным следствием установлено, что 10 октября 2026 года между потерпевшим и 24-летним мужчиной возник конфликт, в результате которого последний совершил убийство и скрыл тело в лесном массиве.

Фигуранту предъявлено обвинение, по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Преступление раскрыто во взаимодействии с оперативными службами Отдела МВД России по Майкопскому району.

«Следователи и криминалисты проводят необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы», — уточнили в ведомстве.