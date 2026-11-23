В Адыгее возбуждено уголовное дело против пьяного водителя, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по РА.

В Красногвардейском районе инспекторы ДПС остановили автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился 42-летний житель муниципалитета. Во время общения с водителем поведение мужчины вызвало у полицейских подозрения. У него присутствовали признаки алкогольного опьянения, но проходить процедуру медосвидетельствования автомобилист не стал.

При проверке мужчины по базам данных оказалось, что ранее он привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение. В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК России. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, за выходные в полицию Адыгеи поступило 217 заявлений от местных жителей.