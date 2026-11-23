В Адыгее возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины, сообщает пресс-служба СУ СКР по РА.

В Тахтамукайском районе задержали 43-летнего местного жителя.

Установлено, что 20 ноября фигурант, находясь совместно со своим знакомым в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района, на почве возникшего конфликта имевшимся при нем ножом нанес удар пострадавшему, в результате чего последний скончался на месте происшествия.

Фигуранту предъявлено обвинение, по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Преступление раскрыто при взаимодействии с оперативными службами Отдела МВД России по району. Следователи и криминалисты проводят необходимые действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы.