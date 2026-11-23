В Адыгее на трассе А-160 начали строить новый четырехполосный мост. Об этом в Сети сообщил глава Мурат Кумпилов.

В 2027 году у аула Бжедугхабль в Красногвардейском районе появится переправа через реку Белую.

Сейчас на площадке сооружают фундамент и опоры будущего моста. Параллельно идет отсыпка земляного полотна основной дороги и завершается монтаж временной технологической эстакады.

Проект предполагает расширение трехкилометрового отрезка трассы до четырех полос, полную замену дорожного покрытия, обновление инженерных коммуникаций и установку водопропускных труб. Также предусмотрены шумозащитные экраны и светофорный объект, обустройство остановок общественного транспорта, тротуаров и пешеходных дорожек. Это первый из четырех запланированных этапов расширения всего участка Бжедугхабль — Адыгейск до четырех полос.

«Важно, что все работы проводятся без остановки движения: для автомобилистов сохраняются две полосы — по одной в каждом направлении. Завершить реконструкцию планируется до конца 2027 года. Это позволит увеличить пропускную способность участка и сделать проезд более удобным и безопасным для автомобилистов», — подчеркнул Кумпилов.