Стало известно, какой будет погода в Адыгее 27 ноября, сообщает центр погоды Фобос.

В Майкопе днем облачно с прояснениями, до +7 градусов. Вероятен небольшой дождь. В городе Адыгейске днем пасмурно, до +7. Не исключён небольшой дождь.

В Кошехабльском, Гиагинском районе днем пасмурно, до +7, дождь. В Красногвардейском районе на градус прохладнее.

В горной части Адыгеи днем облачно с прояснениями, до +3. Умеренный юго-западный ветер, 4 м/с, порывы до 21 м/с. Осадков не ожидается.

Напомним, 25 ноября в Майкопе было облачно с прояснениями, до +6 градусов, небольшой дождь, ветер. В городе Адыгейске на один градусов теплее.