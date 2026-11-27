В полицию Адыгеи за прошедшие сутки поступило 212 заявлений от жителей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по РА.

Из них 78 зафиксировано в Майкопе и 53 — в Тахтамукайском районе.

В оперативных сводках зарегистрировано одно мошенничество и один факт изъятия из незаконного оборота наркотиков. Задержан подозреваемый, находившийся в розыске. Установлено местонахождение без вести пропавшего гражданина.

Выявлено девять нарушений, связанных с неуплатой административного штрафа в срок. Сотрудники ГИБДД Адыгеи задержали двух водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Также выявлено 245 нарушений Правил дорожного движения, из которых 11 допустили пешеходы. На территории республики дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими не зарегистрировано.