В Адыгее следователи возбудили уголовное дело по факту взятки полицейскому, сообщает пресс-служба СУ СКР по РА.

В Майкопе фигурантом дела стал 56-летний житель Краснодара.

Следствием установлено, что сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков проводят доследственную проверку по факту незаконного распространения наркотических средств. Житель Краснодара, являющийся братом задержанного, 24 ноября 2026 года решил дать взятку сотруднику полиции в размере 200 тысяч рублей за решение вопроса о непривлечении своего родственника к уголовной ответственности.

Незаконные действия взяткодателя были пресечены оперативными сотрудниками УЭБ и ПК МВД по РА. Правоохранителями проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств, а также на установление иных обстоятельств, имеющих значение для расследования.