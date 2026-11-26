В Кошехабльском районе Адыгеи сотрудниками подразделения по вопросам миграции и участковыми уполномоченными полиции пресечена противоправная деятельность 48-летней местной жительницы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по РА.

Установлено, что по месту жительства женщина фиктивно поставила на миграционный учет 36-летнего гражданина одного из государств ближнего зарубежья, который фактически там не проживал.

На основании собранных материалов дознанием межмуниципального отдела МВД России «Кошехабльский» возбуждено уголовное дело.

Напомним, жительница Адыгеи услышала приговор за организацию незаконного пребывания в России иностранных граждан. Пенсионерка заключила заведомо фиктивный трудовой договор сроком на 8 месяцев.

https://adigea.aif.ru/incidents/zhitelnice-adygei-dali-2-goda-uslovno-za-organizaciyu-nezakonnoy-migracii