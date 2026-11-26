Пассажирский автобус сгорел утром 26 ноября на трассе в Белореченском районе, сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

Автобус вспыхнул неподалеку от села Великовечное.

В салоне находились 36 пассажиров, в том числе 30 детей и 5 сопровождающих. Никто из них не пострадал. Все люди самостоятельно покинули салон до прибытия пожарных подразделений.

Уточняется, что возгорание произошло в моторном отсеке транспортного средства. Пожарные ликвидировали очаг и стабилизировали автобус.

По данным ГУ МВД РФ по краю, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, причиной пожара стало самовозгорание.