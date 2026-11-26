В Майкопе временно ограничат движение транспорта с 26 ноября, сообщает пресс-служба мэрии города.

С 09:00 26 ноября до 17:00 29 ноября нельзя будет проехать по ул. Майкопской от ул. Пионерской до ул. Пролетарской. С 08:00 27 ноября до 08:00 4 декабря — по ул. Железнодорожной от ул. Ветеранов до ул. Курганной, по ул. Курганной от ул. Восточной до ул. Железнодорожной.

Отмечается, что ограничения связаны с проведением земляных работ по строительству газопровода низкого давления и реконструкцией участков сетей водоотведения.

«Проезд транспорта жильцов, проживающих на указанных улицах, будет обеспечен. Владельцам частного транспорта рекомендуем заранее планировать маршруты движения в обход районов перекрытия», — уточнили в пресс-службе мэрии.