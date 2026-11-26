В полицию Адыгеи за сутки поступило 169 заявлений от местных жителей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по РА.

Из них 72 зафиксировано в Майкопе и 32 — в Тахтамукайском районе.

В оперативных сводках зарегистрированы семь преступлений, среди которых четыре кражи чужого имущества, одно мошенничество и одно преступление в сфере миграционного законодательства.

Выявлены два нарушения, связанных с неуплатой административного штрафа в срок. Сотрудники ГИБДД задержали двоих водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Также выявлено 226 нарушений Правил дорожного движения, из которых восемь допустили пешеходы.

На территории республики зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых три человека пострадали.