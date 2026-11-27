В Адыгее за прошедшие сутки сотрудники МЧС потушили один пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РА.

Отмечается, что в ауле Понежукай произошло возгорание сена и сенника на территории частного дома. Пожар ликвидирован на площади 60 квадратных метров. Погибших и травмированных нет.

Уточняется, что на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий спасатели не привлекались. На водных объектах инцидентов не зарегистрировано.

Напомним, пассажирский автобус сгорел утром 26 ноября на трассе в Белореченском районе. В салоне находились 36 пассажиров, в том числе 30 детей и 5 сопровождающих. Никто из них не пострадал.