В Энемской больнице продолжают лечение двое пострадавших от атаки БПЛА ВСУ, сообщает пресс-служба Минздрава РА.

Состояние пациентов удовлетворительное.

В ближайшие дни они будут выписаны и продолжат лечение амбулаторно. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь в полном объёме.

Напомним, в Тахтамукайском районе 18 ноября обломки БПЛА упали на пятиэтажный жилой дом. Повреждено несколько квартир. Также обломки беспилотника повредили остекление двух многоквартирных и нескольких частных домов, ряд автомобилей, газовую трубу. Пострадали четыре человека.