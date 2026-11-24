В Майкопе полицейские изъяли у жителя больше 500 граммов наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по РА.

В Майкопе сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Адыгее зафиксировали у 47-летнего ранее судимого мужчины крупную партию растительного наркотика.

Оперативники получили данные о причастности майкопчанина к противоправной деятельности и с целью проверки информации организовали осмотр по месту его проживания. В одном из помещений полицейские обнаружили пакет массой около 516 граммов.

«Собранные материалы послужили основанием для возбуждения в отношении мужчины уголовного дела по части 2 статьи 228 УК России „Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств, совершенные в крупном размере“. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет», — уточнили в ведомстве.