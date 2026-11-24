В Адыгее днем 24 ноября будет дождливо и потеплеет до +12, сообщает центр погоды Фобос.

В Майкопе днем пасмурно, до +6, небольшой дождь, порывистый ветер. В Адыгейске на два градуса теплее.

В Гиагинском и Кошехабльском районах столбики термометров поднимутся до +12. В Красногвардейском и других муниципалитетах будет на пару градусов прохладнее.

В горной части Адыгеи днем пасмурно и холодно: до +3. Дождь со снегом, около 16 мм. Сыро, влажность 86%. Слабый юго-западный ветер с порывами до 26 м/с.

Напомним, в республике днем 23 ноября воздух прогрелся до +15 градусов. В Майкопе и Адыгейске до +13, облачно с прояснениями и умеренный ветер.