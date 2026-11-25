В Майкопе 55-летняя женщина прогорела на «инвестициях» в Сети, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по РА.

В городской отдел внутренних дел обратилась жертва дистанционного мошенничества.

Женщина сообщила, что неизвестные обещали ей доход от инвестиций. По предварительным данным, майкопчанка вела переписку с лицами, предлагавшими прибыль от вложения средств.

«Следуя указаниям «специалистов» она перечислила по предоставленным реквизитам около 10 тысяч рублей. Обещанной выгоды женщина так и не дождалась, лишившись внесенных денег», – уточнили в ведомстве.

По данному факту следственным отделом МВД России по городу Майкопу возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников.