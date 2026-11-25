Стало известно, какой будет погода в Адыгее 25 ноября, сообщает центр погоды Фобос.

В Майкопе днем облачно с прояснениями, до +6 градусов, небольшой дождь, ветер. В городе Адыгейске на один градусов теплее.

В Гиагинском и других районах днем облачно с прояснениями, +6...+8 градусов, возможны осадки и ветер. В горной части Адыгеи днем облачно с прояснениями, до -3, небольшой снег и ветер с порывами до 22 м/с.

Напомним, в Адыгее днем 24 ноября было дождливо и потеплело до +12 градусов. В Майкопе пасмурно, до +6, небольшой дождь, порывистый ветер. В Адыгейске на два градуса теплее.