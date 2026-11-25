В Майкопе перед судом ответил 16-летний вымогатель, сообщает Объединенная пресс-служба судов РА.

Майкопским горсуд рассмотрено уголовное дело о вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия.

Установлено, что подсудимый в возрасте 16 лет с группой лиц по предварительному сговору выманили потерпевшего из дома под предлогом возврата вещей, избили и увезли в лесополосу Майкопского района.

Соучастники требовали передать им 3 млн рублей, угрожая ножом и физическим насилием, что привело к причинению вреда здоровью потерпевшего средней тяжести. Потерпевший передал преступникам банковские карты, однако деньги снять не удалось из‑за их блокировки.

Подсудимый признал вину в полном объеме, указав, что действовал под влиянием отца и других участников группы. Суд учел его возраст, положительные характеристики, возмещение морального вреда и отсутствие судимости, и, несмотря на тяжкий характер деяния, счел возможным назначить наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Потерпевшему возмещены процессуальные издержки на оплату услуг представителя в размере 420 тысяч рублей.