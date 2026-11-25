В Адыгее возбуждено уголовное дело по факту кражи денег с банковской карты, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по РА.

Сумма ущерба составила около 65 тысяч рублей.

В полицию Тахтамукайского района поступило заявление от 43-летней местной жительницы. Женщина сообщила о несанкционированном списании денежных средств с банковского счета.

Как пояснила заявительница, неизвестные воспользовались картой, которую она ранее потеряла. Злоумышленники оплатили с ее помощью свои покупки в различных магазинах муниципалитета. Сумма ущерба потерпевшей составила около 65 тысяч рублей.

По данному факту следствием полиции отдела МВД России по Тахтамукайскому району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК России.