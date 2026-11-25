В полицию Адыгеи за прошедшие сутки поступило 188 заявлений от жителей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по РА.

Из них 80 зафиксировано в Майкопе и 47 — в Тахтамукайском районе.

В оперативных сводках зарегистрировано шесть преступлений, среди которых две кражи чужого имущества, одно мошенничество и один факт управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Установлено местонахождение двоих без вести пропавших граждан. Выявлено 22 нарушения, связанных с неуплатой административного штрафа в срок.

Сотрудники ГИБДД Адыгеи задержали трех пьяных водителей. Также выявлено 255 нарушений Правил дорожного движения, из которых 24 допустили пешеходы. На территории республики зарегистрированы две аварии, где пострадали двое.