«Ростелеком» в кооперации с мобильным оператором Т2 запустил мобильную связь и быстрый интернет стандарта 4G в одном из самых труднодоступных населенных пунктов Российской Арктики — селе Ванкарем, расположенном в Чукотском автономном округе на берегу Северного Ледовитого океана.

Современные цифровые услуги появились здесь благодаря федеральному проекту устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0), который компания реализует по контракту с Минцифры России. Ванкарем стал известен всему миру в 1930-е годы, когда село приняло участие в спасении советских полярников с затонувшего судна «Челюскин».

Оборудование и базовую станцию в Ванкарем доставили из Красноярска. Потребовались несколько месяцев и сложная логистика с применением наземного и водного транспорта, чтобы преодолеть более восьми тысяч километров. Осенью в село прилетели специалисты «Ростелекома», которые установили антенно-мачтовое сооружение, смонтировали и запустили в работу базовую станцию. Теперь жители поселения могут пользоваться качественной мобильной связью и высокоскоростным интернетом стандарта 4G. Также в Ванкарем доставлены сим-карты оператора Т2 для подключения мобильных устройств жителей.

Алексей Раскол, директор Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Ванкарем — один из самых сложных объектов, которые мы подключали в рамках проекта УЦН 2.0. Задача потребовала от нас нетривиальных логистических решений, ведь оборудование нужно было доставить через тысячи километров по суровым арктическим территориям. Работа велась в экстремальных условиях — процесс установки вышки даже контролировали белые медведи, к счастью, издалека. Но главное — результат: в этом легендарном месте заработал стабильный интернет и качественная мобильная связь. В 1934 году весь мир узнал о Ванкареме благодаря мужеству его жителей, которые первыми пришли на выручку экипажу “Челюскина”. С приходом мобильного интернета проживающие здесь люди получили доступ к соцсетям и приложениям для общения, Госуслугам, онлайн-банкам, видеосервисам и другим полезным приложениям — тот самый “цифровой комфорт”, который стирает границы между городом и удаленными территориями».

В связи с большой удаленностью населенного пункта для подключения базовой станции здесь задействованы спутниковые каналы компании «РТКОММ».

Сергей Ратиев, генеральный директор «РТКОММ»:

«Базовая станция в Ванкареме — финишная для нашей компании в текущем году по проекту УЦН 2.0. Объект был очень непростой, но мы справились благодаря многолетнему опыту организации связи в труднодоступных районах страны. “РТКОММ” уже более десяти лет участвует в реализации проекта устранения цифрового неравенства. Отмечу, что мы использовали отечественное оборудование — передатчик и модемы — при организации каналов спутниковой связи для базовой станции в Ванкареме, что укрепляет технологический суверенитет отрасли. Наша компания ежегодно предоставляет более 250 спутниковых каналов для базовых станций мобильных операторов, большая часть которых для проекта УЦН».

Ванкарем — небольшое национальное село на берегу залива Креста в Чукотском море. Его название переводится как «клыкастый народ», что является прямой отсылкой к моржам, которые уже столетия служат ключевым ресурсом, определяющим экономику и культуру этого места. Также в поселение регулярно наведываются белые медведи, которые, как и люди, охотятся, на моржей.

Ванкарем стал десятым участником проекта УЦН на Чукотке. Недавно мобильную связь получили села Нутэпэльмен и Энурмино, а еще ранее цифровое неравенство устранили в Сирениках, Нунлигране, Новом Чаплино, Энмелене, Ламутском, Илирнее и Кепервееме. Базовые станции по проекту УЦН устанавливаются в населенных пунктах, в которых проживают от 100 до 1000 человек.

О подвиге экипажа «Челюскина» и его спасателей рассказывает оригинальный сериал онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ), который вышел в 2025 году. Для российской киносериальной индустрии это уникальный проект по масштабу, географии, сложности и высокотехнологичности съемочного процесса и постпродакшена. Съемки проходили при температуре до минус 50°C, в том числе на Чукотке, шквалистый ветер уносил реквизит в море, в арктические киноэкспедиции приходилось брать охотников для защиты от диких зверей, к работе привлекали профессиональных каюров — это только некоторые факты о сериале «Челюскин. Первые» (18+). Пароход ледокольного типа «Челюскин» в 1933 году отправился из Мурманска во Владивосток, чтобы впервые в истории за одну навигацию преодолеть Северный морской путь. На борту — полные энтузиазма и упорства ученые, полярники и моряки. Но великие идеи обернулись великой трагедией — корабль был раздавлен льдами недалеко от Чукотки и затонул. 104 человека, включая двух малолетних детей, оказались на льдине. Сериал рассказывает, как в суровых арктических условиях челюскинцы несколько месяцев боролись за жизнь.

ПАО «Ростелеком». ИНН 7707049388. Erid: 2W5zFGtYaJW

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